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17:59 14.02.2024

Українські перевізники 15 лютого протестуватимуть проти дій польських фермерів-протестувальників і заблокують ПП "Ягодин - Дорогуськ"

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Українські перевізники 15 лютого протестуватимуть проти дій польських фермерів-протестувальників і заблокують ПП "Ягодин - Дорогуськ"

Українські перевізники з 09:00 четверга, 15 лютого, проведуть акцію протесту з боку української митниці біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у відповідь на страйк польських фермерів і з метою звернути увагу європейської бізнес-спільноти на створені для України проблеми, повідомила громадська організація "Міжнародні автомобільні перевізники України" у фейсбуці.

"У звʼязку з блокадою та свавіллям польських фермерів на кордоні UA-PL. Українські міжнародні перевізники не можуть бути осторонь, бо вони є артеріями економіки. Тому ми вимагаємо рівних умов економічної співпраці", - заявляє бізнес-об'єднання.

Українські перевізники анонсували мирну акцію протесту під назвою "Україна=Польща" у ПП "Ягодин - Дорогуськ".

Як повідомив керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко в інтерв'ю "Суспільному", учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть ПП "Ягодин - Дорогуськ". "Вони будуть тут, із нами, стояти на своїх машинах, доки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони на годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - зазначив він.

За словами Коценка, тривалість акції українських перевізників залежатиме від ситуації на польському кордоні.

Як повідомлялося, польські фермери оголосили про старт 9 лютого акції протесту, яка, як очікується, триватиме 30 днів. Протягом цього періоду страйкарі блокуватимуть прикордонні переходи на українсько-польському кордоні. Рішення про акцію протесту ухвалили, зокрема, правління NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Причиною акції вони називають нещодавнє рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року.

Біля українсько-польського ПП "Ягодин - Дорогуськ" 11 лютого стався інцидент: польські аграрії відкрили українські вантажівки і висипали частину зерна. Україна звернулася до поліції Польщі з вимогою відкрити справу за фактом події, що і зробили польські правоохоронні органи.

Теги: #протест #польща #перевізники #українські

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