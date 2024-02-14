Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про початок 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України, у засіданні також беруть участь голова ГУР МО Кирило Буданов і вперше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, засідання групи "Рамштайн" відбувається в онлайн-форматі.

"Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського – для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" в якості головнокомандувача ЗСУ", - розповів Умєров під час засідання.

Міністр також додав, що учасники налаштовані на результативну роботу.

"Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", - наголосив Умєров.