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11:29 14.02.2024

Окупанти минулої ночі кілька разів обстрілювали житлові квартали Херсона, пошкоджено житлові будинки й 2 теплотраси

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Окупанти минулої ночі кілька разів обстрілювали житлові квартали Херсона, пошкоджено житлові будинки й 2 теплотраси

Російські окупаційні війська протягом минулої ночі кілька разів обстрілювали Херсон з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра, зафіксовано численні руйнування житлових будинків, пошкоджено дахи, вибито вікна, також пошкоджено теплотраси на двох котельнях, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Вночі росіяни з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Били по житлових кварталах. Багато пошкоджень зафіксовано в центральній частині міста", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено теплотраси на двох котельнях МКП "Херсонтеплоенерго". Завдяки оперативності й професіоналізму комунальників одну вже відновлено", - інформував Мрочко. Також він повідомив про аварійний ремонт ще однієї теплотраси для якнайшвидшого підключення 15 багатоквартирних будинків у Корабельному та частково Центральному районах міста.

"Більше про наслідки ворожих атак дивіться в нашому відео", - додав він, долучивши до поста відео з місць влучень у центрі міста.

Раніше Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілів поранення дістали дві жінки.

 

Теги: #херсон #обстріли

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