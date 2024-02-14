У горах біля кордону з Румунією знайдено загиблим нелегала - Держприкордонслужба

Тіло одного з громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією в гірській місцевості, знайдено вранці в середу без ознак життя, повідомляють на сайті Держприкордонслужби України.

"Сьогодні близько 4-ї години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом з ними був іще один чоловік, який зник з їхнього поля зору. Близько 8-ї години ранку румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявлено тіло громадянина України без ознак життя", - повідомляється на сайті відомства в середу.

Водночас повідомлення про втрату орієнтування в горах одним громадянином України надійшло на гарячу лінію служби порятунку Румунії ще у вівторок увечері. Його було передано військовослужбовцям відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" Мукачівського прикордонного загону. Після цього українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи по обидва боки кордону, однак того дня через сходження лавини жодних слідів перебування в горах людей не виявили.

"Закликаємо утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: загроза сходження снігових лавин, подекуди густий туман та сильні пориви вітру", - йдеться в повідомленні українського прикордонного відомства.