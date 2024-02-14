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10:13 14.02.2024

ГУР: "Цезарь Куников" знищили морські ударні дрони Magura

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ГУР: "Цезарь Куников" знищили морські ударні дрони Magura

Великий десантний корабель "Цезарь Куников" знищили ударні морські дрони Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік Алупки, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куников" чорноморського флоту держави-агресора росії", - йдеться в повідомленні ГУР Міноборони в телеграм-каналі в середу вранці.

"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку "Цезарь Куников" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляється, успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. "Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи UNITED24", - зазначили в ГУР.

ГУР наголошує, що "великий десантний корабель "Цезарь Куников" проєкту 775 - одне з найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Терористична Москва використовувала його під час воєн проти Грузії, Сирії та України".

"Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - резюмують у ГУР.

Теги: #крим #чорне_море #корабель #гур_міноборони

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