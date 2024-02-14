Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ВДК "Цезарь Куников" у Чорному морі

Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" у Чорному морі.

"Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів "Цезарь Куников", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в середу вранці.

Як повідомляється, у момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.