Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ВДК "Цезарь Куников" у Чорному морі
Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" у Чорному морі.
"Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів "Цезарь Куников", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в середу вранці.
Як повідомляється, у момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.