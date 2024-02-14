Байден вважає звільнення міністра внутрішньої безпеки США неконституційним

Президент Джо Байден вважає звільнення міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса неконституційним, йдеться в релізі на сайті Білого дому.

За словами президента США, Майоркас став мішенню дрібних політичних ігор.

Байден зазначив, що міністр внутрішньої безпеки Майоркас - кубинський іммігрант, який приїхав до США із родиною як політичний біженець і понад два десятиліття чесно служить Америці, маючи відзнаки в правоохоронних органах і на державній службі.

За словами Байдена, імпічмент уже одного разу провалився під час двопартійного голосування: "Замість того, щоб влаштовувати подібні політичні трюки, республіканці, справді занепокоєні станом кордону, мали б вимагати від Конгресу виділення більшої кількості прикордонних ресурсів та посилення прикордонної безпеки", - зауважив президент.

Він також наголосив, що відмова від реальних рішень саме тоді, коли вони найбільше потрібні заради політичної гри - це не те, чого американський народ очікує від своїх лідерів.