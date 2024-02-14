Події

08:08 14.02.2024

Ворог обстріляв Херсон за добу, поранено двох жінок

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Ворог обстріляв Херсон за добу, поранено двох жінок

Російські окупаційні війська за добу обстріляли Херсон, унаслідок цих дій поранення дістали дві жінки, яким надали медичну допомогу, повідомив голова МВА Роман Мрочко.

"Херсонська міська територіальна громада за минулу добу була обстріляна 17 разів, російський ворог використав для цього 62 снаряди", - ідеться в його телеграм-каналі.

Зокрема, ураження зафіксовано в Херсоні, Антонівці, Садовому та Інженерному.

Мрочко інформує, що внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади минулої доби дві жінки дістали поранення легкого ступеня тяжкості. Усім надано медичну допомогу.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріли

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