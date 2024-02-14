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02:46 14.02.2024

Міністра оборони США виписали із лікарні

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Міністра оборони США виписали із лікарні

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні, він уже розпочав свої повноцінні обов'язки, повідомляє сайт Пентагону.

Повідомляється, що після консультації з медичним персоналом міністра Остіна випустили з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда сьогодні приблизно о 15:30 за місцевим часом.

За порадою лікарів Остін відновиться і виконуватиме свої обов'язки дистанційно з дому протягом певного періоду, а потім повернеться до роботи в Пентагоні пізніше цього тижня.

Він має повний доступ до несекретних та секретних систем зв'язку, необхідних для виконання своїх обов'язків.

Крім того, на сайті Пентагону вже опубліковано анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн, яку він має провести 14 лютого. 

Теги: #сша #глава #пентагон #госпіталь

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