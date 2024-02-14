Передане Україні від США обладнання на суму $1 млн сприятиме прискоренню її відновлення

США передали Україні обладнання для розмінування її територій, яке сприятиме прискоренню її відновлення, його вартість становить $1 млн, повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України", - написала Брінк у соцмережі Х увечері у вівторок.