Зеленський: Ми створюємо для України принципово нову систему безпекового співробітництва з провідними державами світу

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив про підготовку низки безпекових угод з іноземними державами, серед яких не лише країни Європейського Союзу.

Як повідомив президент, в Україні триває перезавантаження низки державних інституцій, включно з дипломатичними. Зокрема, Зеленський повідомив про своє рішення призначити спеціальним уповноваженим з реалізації міжнародних безпекових гарантій для України та розвитку Сил оборони генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", - заявив глава держави.

Зокрема, за словами президента, "уже є безпекова угода з Великою Британією, готуємо нові угоди - амбітні угоди. І не лише з європейськими силами. Кожна домовленість з партнерами має бути реалізована якнайшвидше".