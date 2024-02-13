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18:17 13.02.2024

Керівника апарату Харківської обладміністрації підозрюють у зловживаннях на гумдопомозі - САП

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Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру групі із чотирьох осіб, зокрема керівнику апарату Харківської обласної адміністрації, викритим у заволодінні понад 15 млн грн шляхом зловживання під час закупівлі обладміністрацією продуктів для гуманітарних потреб.

"Підозру повідомлено керівнику апарату Харківської ОВА; директорці приватного товариства та її заступнику; а також директору регіонального управління приватного товариства", - повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у фейсбуці.

За даними досудового розслідування, у березні 2022 р. між Харківською обладміністрацією, АТ "Укрзалізниця" та приватним товариством було укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до державної програми, яка передбачає безоплатну роздачу продуктів населенню в прифронтових областях і на деокупованих територіях. Підозрювані підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції. Згодом на підставі цих документів "Укрзалізниця" перерахувала приватному товариству понад 15 млн грн.

"Лише після того, як стало відомо про наявність кримінального провадження за вказаними фактами зловживань, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про начебто зберігання цієї продукції на інших складах, хоча за фактом її взагалі не було", - зазначають у САП.

Усім чотирьом підозрюваним інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, перевіряють причетність інших осіб до вчинення зазначеного злочину.

Як відомо, керівником апарату Харківської обладміністрації є Вікторія Белявцева. Вона обіймає цю посаду з листопада 2021 року.

Як повідомлялося, 5 квітня 2023 року головний редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці з посиланням на джерела видання повідомив, що детективи НАБУ здійснили обшуки в Харківській обладміністрації, зокрема у кабінетах голови обладміністрації Олега Синєгубова, його заступниці Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка. "Справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році", - написав Бутусов.

У пресслужбі Харківської обладміністрації підтвердили, що детективи НАБУ здійснюють обшуки в низці структурних підрозділів обладміністрації. Пізніше того самого дня Синєгубов повідомив, що за результатами слідчих дій, які здійснювали детективи НАБУ, жодних підозр посадовим особам обладміністрації не вручали. "Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства буде негайно ухвалено відповідні кадрові рішення та вжито інших необхідних заходів", - написав він.

 

Теги: #набу #сап #харківська_ода

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