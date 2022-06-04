Події

16:28 04.06.2022

Будівля Харківської обладміністрації в аварійному стані, доступ до неї обмежено

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Будівля Харківської обладміністрації в аварійному стані, доступ до неї обмежено

За попереднім висновком експертів, Будинок рад на вул. Сумська у м. Харкові, в якому розташовувалися облдержадміністрація, облрада і частина підрозділів міськради, перебуває в аварійному стані.

"Будівля обласної адміністрації перебуває на стадії візуального обстеження. На цьому етапі фахівці зафіксували аварійний стан будівлі. Саме тому доступ на об'єкт обмежено внаслідок можливості обвалення будівельних конструкцій", - повідомили в прес-службі ОВА.

Внаслідок ворожого ракетного удару 1 березня найбільшого пошкодження зазнав центральний блок будівлі. Через влучення ракети сталося наскрізне руйнування, зафіксоване від рівня даху до рівня підвалу. Ураження на рівні підвалу досягло зовнішніх стін, зруйнувавши фасадну стіну в цокольній частині. Тримальні стіни і сходова клітка в цій частині зруйновані. Будівля на всю площу приміщень має пошкодження у вигляді тріщин різної ширини. Дах будівлі зруйнований майже повністю.

"Попереду - лабораторні та геологічні дослідження й геодезичний моніторинг, після завершення яких ми оприлюднимо всі висновки", - пообіцяли в прес-службі Харківської ОВА.

Як повідомлялося, 1 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок чого загинули люди, що перебували в будівлі Харківської облдержадміністрації, а також ті, хто їхав повз. У той самий день ДСНС повідомила про загибель принаймні 7 осіб. Пізніше, в процесі розбирання завалів, ця цифра збільшувалася. Станом на 23 березня рятувальники витягли з-під завалів тіла 24 осіб. 1 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про загибель 29 осіб.

Теги: #харківська_ода #аварійний_будинок
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