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16:53 13.02.2024

ППО збила ворожу авіаракету Х-59 на підльоті до Одеси, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру

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ППО збила ворожу авіаракету Х-59 на підльоті до Одеси, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру

Сили протиповітряної оборони збили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59 на підльоті до Одеси, унаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено недобудову й скло декількох багатоповерхових будинків, повідомляють Сили оборони Півдня.

"Ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря. Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті із моря до міста. Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скло кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі у вівторок.

На місці падіння уламків працюють вибухотехніки з метою забезпечення безпеки місцевих жителів.

Постраждалих не зафіксовано.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що уламки збитої ракети пошкодили незаселену новобудову і багатоповерхівку.

"Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав Кіпер у своєму телеграм-каналі.

 

 

Теги: #одеса #ппо

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