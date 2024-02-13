У містах із населенням від 100 до 350 тис. громадян слід утримувати не більше ніж два виші - заступник міністра освіти

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький вважає, що в містах, де проживають від 100 до 350 тис. громадян, слід утримувати не більш як два вищі навчальні заклади.

"У містах, де проживає менше 100 тисяч населення й працює один ЗВО, його слід зберегти (мова йде про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам’янске тощо). Адже ЗВО тут є практично містоутворюючими закладами. У містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, варто утримувати не більше двох ЗВО (наприклад Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Житомир, Суми). У містах із кількістю мешканців більш як 350 тисяч може формуватися мережа ЗВО, що передбачає заклади трьох типів: навчальні інститути, які мають тісний зв'язок із роботодавцем, дослідницькі університети та міжгалузеві (світоглядні) або спеціалізовані (наприклад музичні) академії", - написав Винницький у фейсбуці за результатами засідання Спілки ректорів вищої освіти України.

На його думку, у вишах (окрім містоутворюючих і спеціалізованих академій) має бути не менше ніж 5 тис. студентів денної форми навчання.

"Наша ціль - середня кількість студентів в одному ЗВО України на рівні 10 тис. Зараз у закладах МОН середня кількість – 6 648. Є й такі, у яких понад 25 тис. студентів, але усереднена цифра надто низька, що негативно впливає на можливості вибору дисциплін студентами, і розпорошує цінний людський і матеріальний ресурс", - додав він.

Заступник міністра наголосив, що приєднанню будь-якого вишу має передувати аналіз стану конкретного закладу, що передбачає результати фінансування, вивчення стану акредитацій освітніх програм, наявність у місті відповідного партнера.

"Через невеликий проміжок часу Україна має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу, і тоді нашим закладам доведеться конкурувати із західними вишами вже по-справжньому. А витримати таку конкуренцію зможуть лише великі та потужні ЗВО, які надають сучасну якісну освіту. Власне, на створення мережі таких закладів і спрямована урядова реформа", - підсумував він.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявляв, що замість двох-трьох слабких університетів необхідно створити на їхній базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому.