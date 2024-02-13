Події

11:34 13.02.2024

Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

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Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

Кількість загиблих унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району у вівторок уранці зросла до двох, іще двоє - постраждали, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній", - зазначив голова ОВА у телеграм-каналі.

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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