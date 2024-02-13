Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах - ГУР МО України

Росія закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink для використання у війні, в арабських країнах, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що, за словами одного з загарбників, "араби привозять усе: дроти, вайфай, роутер...", а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.