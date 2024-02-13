У Дніпропетровській області збито десять БПЛА, є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти
Сили оборони збили десять ворожих ударних дронів у Дніпропетровській області, якими окупанти атакували в ніч проти вівторка, однак унаслідок атаки є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Наші захисники знищили десять шахедів у Дніпровському районі. Але відбулося кілька влучень у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Влучив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там теж загорілося. Вогонь оперативно загасили", - написав він у телеграм-каналі.
За словами Лисака, на Нікопольщині ворог здійснив обстріли з артилерії по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.
Пошкоджено три приватні будинки. Одну господарську споруду зруйновано та ще одну - понівечено. Розбито півсотні сонячних панелей.
"Усюди - без загиблих і постраждалих", - повідомив голова ОВА.