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07:44 13.02.2024

У Дніпропетровській області збито десять БПЛА, є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти

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У Дніпропетровській області збито десять БПЛА, є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти

Сили оборони збили десять ворожих ударних дронів у Дніпропетровській області, якими окупанти атакували в ніч проти вівторка, однак унаслідок атаки є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Наші захисники знищили десять шахедів у Дніпровському районі. Але відбулося кілька влучень у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Влучив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там теж загорілося. Вогонь оперативно загасили", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, на Нікопольщині ворог здійснив обстріли з артилерії по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

Пошкоджено три приватні будинки. Одну господарську споруду зруйновано та ще одну - понівечено. Розбито півсотні сонячних панелей.

"Усюди - без загиблих і постраждалих", - повідомив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #атаки #бпла #дніпропетровська

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