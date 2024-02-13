Події

07:25 13.02.2024

Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

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Окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

Ворог атакував Куцурубську та Очаківську громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:00 вівторка.

"Учора, 12 лютого, о 09:54, 16:12 та 16:46 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "12 лютого о 14:31 ворог наносив обстріли з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади", - поінформував Кім.

"Постраждалих немає", - зазначив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

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