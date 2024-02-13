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04:33 13.02.2024

Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту на Філіппінах зросла до 68 осіб

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Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту на Філіппінах зросла до 68 осіб

Число загиблих внаслідок зсуву ґрунту на півдні Філіппін зросло до 68, як заявили в понеділок офіційні особи, повідомляє в понеділок агентство Reuters.

Рятувальники шукали ще 51 людину після зсуву 6 лютого, яка сталася біля золотої копальні в місті Мако в провінції Давао-де-Оро.

Оскільки "вікно для пошуку закривається", органи з ліквідації наслідків стихійного лиха планують переключити свою увагу з пошуково-рятувальних робіт на роботи з пошуку та вилучення, починаючи з вівторка, повідомив офіцер з надзвичайних ситуацій міста Мако Аріель Капой.

В останні тижні зливи обрушилися на Давао-де-Оро, викликавши повені та зсуви, змусивши багато родин залишити свої будинки.

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку надали гуманітарну допомогу на суму 1,25 мільйона доларів постраждалим громадам на південних островах, йдеться у заяві посольства США в Манілі. Міністерство оборони США також надало два вантажні літаки C-130 для доставки продуктових наборів до постраждалих населених пунктів.

Теги: #жертви #філіппіни #зсув_ґрунту

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