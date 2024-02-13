Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, повідомила компанія у Телеграм.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція призупинила виробництво електроенергії", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.