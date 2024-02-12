Окупанти використали під час ракетного удару по Києву протикорабельну ракету "Циркон"

Росіяни 7 лютого вдарили по Києву ракетою 3М22 "Циркон", повідомляють у понеділок у Київській міській військовій адміністрації.

"У російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в декількох типах виробів, інші - вузли тільки для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічні маркування мають частини й уламки реактивного двигуна та рульових механізмів", - зазначив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

Протикорабельна гіперзвукова крилата ракета 3М22 "Циркон" - прийнята на озброєння в січні 2023 року, однак, як зазначають військові експерти, ця ракета досі не виробляється серійно. У РФ заявляють про такі її характеристики: дальність - 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м. Вона призначена для ураження надводних кораблів, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони. Запускають "Циркон" з універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах і мобільних берегових ракетних установках.

"Можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам", - наголосив Олександр Рувін.