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20:32 12.02.2024

Каїр готовий призупинити дію мирного договору з Ізраїлем у разі порушення ізраїльською стороною військових протоколів до цього документа

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Каїр готовий призупинити дію мирного договору з Ізраїлем у разі порушення ізраїльською стороною військових протоколів до цього документа

Єгипет офіційно повідомив Ізраїль про намір призупинити дію Кемп-девідських мирних угод, якщо Ізраїль відмовиться від дотримання передбачених ними військових протоколів і почне наступ на Рафах, повідомляє в понеділок агентство ЕФЕ з посиланням на джерела.

"Єгипет поінформував Ізраїль про готовність призупинити дію Кемп-девідських угод, якщо Ізраїль порушить військові протоколи і протоколи безпеки до цього договору", - наводить агентство заяву джерела.

"Червоною рискою стане будь-яка спроба Ізраїлю чинити тиск на палестинців, щоб вони перетнули кордон із Єгиптом", - додало джерело.

У 1978 році в Кемп-Девіді, заміській резиденції президента США, було укладено попередню угоду між Ізраїлем і Єгиптом. У 1979 році у Вашингтоні тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін і президент Єгипту Анвар Садат підписали мирний договір на основі Кемп-девідських угод.

За даними ООН, чисельність населення Рафаха до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року становила 300 тис. осіб. Після початку війни в Секторі Гази цей показник зріс до 1,4 млн осіб через переміщених осіб, які втекли з інших районів анклаву.

Єгипет раніше серйозно зміцнив кордон із Сектором Гази: створив 5-кілометрову буферну зону, звів бетонні стіни на поверхні та під землею. У Каїрі заперечують заяви Ізраїлю, згідно з якими ХАМАС продовжує використовувати тунелі для транспортування контрабанди, і запевняють, що єгипетські служби безпеки повністю контролюють ситуацію. Однак єгипетська влада побоюється, що, якщо кордон прорвуть, їй не вдасться зупинити потік біженців на Синайський півострів.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу ABC пообіцяв, що ізраїльські війська розгромлять батальйони, що залишаються у ХАМАС, у Рафаху, який, за словами Нетаньягу, став "останнім бастіоном" угруповання. Він відкинув заклики не направляти ізраїльські війська до Рафаха, він наголосив, що таке рішення було б рівноцінним поразці. Водночас прем'єр зазначив, що Ізраїль надасть безпечний прохід для евакуації мирних жителів із Рафаха.

Однак країни Заходу, а також Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Кувейт і Йорданія розкритикували план Ізраїлю почати наступ на Рафах.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС.

 

 

Теги: #хамас #ізраїль

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