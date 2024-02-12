Події

19:50 12.02.2024

Українська авіація та ракетники за добу завдали ударів по 14 локаціях російських окупантів

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Українська авіація та ракетники за добу завдали ударів по 14 локаціях російських окупантів

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по локаціях окупантів, ракетники знищили один артилерійський засіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному артилерійському засобу противника. Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено шість розвідувальних БПЛА.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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