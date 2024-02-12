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18:12 12.02.2024

Зеленський провів засідання Ставки в оновленому форматі

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Зеленський провів засідання Ставки в оновленому форматі

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки в оновленому форматі.

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Доповіді головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ", - написав Зеленський у понеділок у телеграм-каналі.

"Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ. Доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Подальша розбудова багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання. Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", - написав також президент.

 

Теги: #ставка #зеленський

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