Перший в Україні центр рекрутингу української армії розпочав роботу у Львові

У Львові відкрили перший в Україні Центр рекрутингу української армії, де можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії, поспілкуватися з представниками бригад і вибрати посаду, повідомило міністерство оборони.

"Міноборони спільно з Львівською міською радою запустило у Львові пілотний проєкт рекрутингу до української армії. Відсьогодні в центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію в армії", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, центр працюватиме за адресою вул. Костя Левицького, 67. У подальшому такі центри мають запрацювати в усій Україні.

"Армії потрібні вмотивовані люди, які свідомо роблять свій вибір служити на конкретній посаді в конкретній частині. Ми бачимо за даними соціологічних опитувань, що переважна більшість українців та українок готові долучитися до захисту Батьківщини за умови можливості вибору, врахування свого досвіду та фаху, розуміння з ким і де служити. Рекрутинг - це саме про добровільний і свідомий вибір", - розповіла під час презентації проєкту заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, Міноборони має намір "максимально масштабувати наші активності з рекрутингу й в інших містах України, відкривати центри рекрутингу, розповідати людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави".

У повідомленні наголошується, що в центрі щодня працюватимуть рекрутери, які надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть увесь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

Відзначено важливість того, що "центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями. Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації".