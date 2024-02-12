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17:22 12.02.2024

Віцепрезидентка Бундестагу прибула до Києва, також відвідає Одесу

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Віцепрезидентка Бундестагу прибула до Києва, також відвідає Одесу

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула з візитом в Україну в понеділок, 12 лютого.

Як повідомляється на сайті Бундестагу, Герінґ-Екардт зустрінеться, зокрема, з головою парламенту Русланом Стефанчуком, щоб обговорити парламентську співпрацю між німецьким Бундестагом і Верховною Радою, обговорити необхідну військову і фінансову підтримку та дізнатися про відновлення країни. Також вона відвідає проєкти реконструкції.

"Україна захищає не тільки свою країну, а й свободу Європи. Прямо зараз Європі необхідно посилити підтримку України. Кожен відновлений будинок показує Володимиру Путіну: українці не здаються, і ми не здаємо Україну", - наводить слова віцепрезидентки пресслужба Бундестагу.

Вона також наголосила, що "Путін робить дітей заручниками своєї політики".

"Багато хто з дітей незабаром уже не зможе пам'ятати, що вони українці й у них українські батьки. Ми маємо зробити все можливе, щоб повернути цих дітей додому", - закликала Герінг-Екардт.

У межах візиту віцепрезидентки Бундестагу також запланована зустріч з українськими діячами культури та відвідування міста Одеси.

Після завершення п'ятиденної поїздки вона вирушить до Республіки Молдова.

 

Теги: #візит #бундестаг #герінг_екардт

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