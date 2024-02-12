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14:47 12.02.2024

Харків'янину, який за $12 тис. організовував переправлення ухилянтів за кордон, загрожує до 9 років ув'язнення - прокуратура

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Харківська облпрокуратура затвердила й скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, підозрюваного в організації нелегального каналу переправлення за кордон військовозобов'язаних під виглядом волонтерів благодійного фонду (ч. 3 ст. 332 КК України).

"Обвинуваченого судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний домовлявся про необґрунтоване внесення відомостей про "клієнтів" в інформаційну систему "Шлях" як про волонтерів благодійного фонду. За документами ці чоловіки нібито доставляли гуманітарні вантажі. Він також інструктував ухилянтів, давав їм поради, вказівки, координував дії щодо особливостей незаконного перетину державного кордону під вигаданими приводами.

Свої "послуги" підозрюваний оцінював у $12 тис.

У жовтні минулого року правоохоронці затримали його в Салтівському районі Харкова під час одержання від чергового ухилянта частини "оплати" ($10,9 тис.).

Теги: #прокуратура #обвинувачуваний #ухилянти

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