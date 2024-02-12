Події

07:45 12.02.2024

У Павлограді та Синельниковому після нічних ударів частково відновлено електропостачання

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У Павлограді та Синельниковому після нічних ударів частково відновлено електропостачання

У Павлограді та Синельниковому Дніпропетровської області після нічних ударів частково відновлено електропостачання, внаслідок обстрілу пошкоджено одну з підстанцій, повідомила НЕК "Укренерго" в понеділок уранці.

"У ніч на 12 лютого ворог знову завдав ударів БПЛА по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Постраждало обладнання однієї з підстанцій "Укренерго". У Павлоградському та Синельниківському районах частково знеструмлено промислових і приватних споживачів", - ідеться в телеграм-каналі енергокомпанії.

Зазначається, що для промислових споживачів електропостачання відновлено, триває підключення побутових споживачів.

 

 

 

Теги: #електропостачання #відновлення #дніпропетровська

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