Події

07:09 12.02.2024

Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

1 хв читати
Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в понеділок уранці.

"У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ - рф, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) і зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.)", - ідеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Наголошується, що в результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" і одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #ліквідація #бпла #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 11.02.2024
Унаслідок атаки ворожих дронів у Миколаєві постраждала одна людина, загалом в області знищили 18 БПЛА - голова ОВА

Унаслідок атаки ворожих дронів у Миколаєві постраждала одна людина, загалом в області знищили 18 БПЛА - голова ОВА

10:58 11.02.2024
Через падіння уламків БПЛА на Київщині була пожежа на одному з підприємств, а на Житомирщині уламки впали на території населеного пункту

Через падіння уламків БПЛА на Київщині була пожежа на одному з підприємств, а на Житомирщині уламки впали на території населеного пункту

07:41 11.02.2024
ППО ліквідувала 40 із 45 ударних БПЛА "шахед", які атакували Київ і регіони вночі

ППО ліквідувала 40 із 45 ударних БПЛА "шахед", які атакували Київ і регіони вночі

07:15 11.02.2024
Ворог уночі атакував Київ ударними дронами, ППО знищила всі на підступах до столиці

Ворог уночі атакував Київ ударними дронами, ППО знищила всі на підступах до столиці

20:06 10.02.2024
Правоохоронці встановили, що в Харкові сталася детонація трьох ворожих БПЛА

Правоохоронці встановили, що в Харкові сталася детонація трьох ворожих БПЛА

07:29 10.02.2024
Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

07:01 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

06:09 10.02.2024
Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

01:17 10.02.2024
У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

23:30 09.02.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харківщина під ворожими ударами

У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

Отримання регіонами захисних систем РЕБ є одним із пріоритетів - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 38 атак окупантів

Наєв заявляє, що дізнався про своє звільнення з посади командувача ОС ЗСУ зі ЗМІ

ОСТАННЄ

Українські ракетники атакували два пункти управління і два райони розміщення сил РФ

За добу було 100 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність ворожих атак на авдіївському та мар'їнському напрямках

РФ за добу завдала по Україні чотири ракетних і 110 авіаційних ударів - Генштаб

12 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїльські військові врятували двох заручників, по м. Рафах у Секторі Гази завдано ударів із повітря

У Дюссельдорфі трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України

Маск спростував інформацію про те, що російські війська нібито використовують термінали Starlink

Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

Окупанти вдарили С-300 по Люботину, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА