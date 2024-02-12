Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в понеділок уранці.

"У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ - рф, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) і зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.)", - ідеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Наголошується, що в результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" і одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.