У Дюссельдорфі трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України



У Дюссельдорфі (Німеччина) 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова зарізали зловмисники на вулиці напередодні матчу, повідомила Федерація баскетболу міста Києва (ФБК), уточнивши, що хлопець загинув унаслідок нападу в суботу ввечері.

"У Дюссельдорфі сталося страшне горе - трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков. Володя та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) із Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! Уся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації", - йдеться в повідомленні у Фейсбуці ФБК.

Зазначається, що місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки.