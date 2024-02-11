У Фінляндії завершилися вибори президента, за підсумками попереднього голосування перемагає експрем'єр Стубб

У Фінляндії в неділю завершилося голосування на президентських виборах. За попередніми підсумками дострокового голосування другого туру, яке пройшло з 31 січня до 6 лютого, перемагає колишній прем'єр-міністр Александр Стубб (Aleksander Stubb), повідомляє Yle.

За даними міністерства юстиції, у голосуванні, яке відбулося з 31 січня до 6 лютого, у Фінляндії взяли участь 46,7% виборців, з яких 52,7% віддали свої голоси за Стубба. За його суперника, колишнього міністра закордонних справ Пекку Гаавісто (Pekka Haavisto), незалежного кандидата, підтриманого партією "Зелених", проголосували 47,3%.

Після закриття виборчих дільниць о 20:00 почався підрахунок голосів, поданих у неділю. Як очікується, він завершиться до 23:00.

Стубб і Гаавісто після першого туру виборів, що відбувся 28 січня, вийшли до другого туру з результатами 28,3% і 25,8% відповідно. Загалом у виборчій кампанії брали участь 9 кандидатів.

Згідно із законодавством, президента обирають на 6 років не більше ніж на два терміни поспіль. Нинішній президент Саулі Нііністьо (Sauli Niinisto) претендувати на третій посадовий термін не зможе, тому до влади прийде новий, тринадцятий за рахунком глава держави.

Термін повноважень нового президента розпочнеться 1 березня 2024 року.