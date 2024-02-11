Громадяни Непалу були завербовані в армію РФ для війни в Україні

В армію РФ було завербовано близько 15 тис. непальців для ведення війни, їм було видано російські паспорти, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в неділю, 11 лютого.

"Від 14000 до 15000 непальців воюють на лінії фронту в Україні", - заявила опозиційна непальська депутатка і колишня міністерка закордонних справ Бімала Рай Паудьял, посилаючись на свідоцтва чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликала російську владу надати ці цифри, передає CNN.

За даними CNN, 15 тис. непальських чоловіків вступили в російську армію після того, як уряд РФ торік оголосив про вигідну програму для іноземних бойовиків, які бажають приєднатися до збройних сил країни. Пакет включав зарплату не менше 2 тис. доларів на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта.

"Уряд Непалу заявляє, що близько 200 його громадян воюють на боці російської армії і що щонайменше 13 непальців було вбито в зоні бойових дій. Але законодавці та правозахисники в Непалі кажуть, що ці офіційні оцінки значно занижують реальні цифри", - сказано в повідомленні.