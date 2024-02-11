Отримання регіонами захисних систем РЕБ є одним із пріоритетів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає одним із ключових пріоритетів отримання регіонами захисних систем радіоелектронної боротьби.

"Перш за все, я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами і ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За його словами, "лише з минулого вечора і до ранку сьогодні вдалося знищити 40 "шахедів", більшість із застосованих Росією. Майже весь цей результат - наших мобільних вогневих груп у різних регіонах - Київщина, Житомирщина, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська область, наша Дніпровщина".

"Із початку року і дотепер збито вже 359 "шахедів". Робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів по повітряному щиту - це буквально порятунок життів", - сказав він.

"Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам і ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це один із ключових пріоритетів року", - сказав президент.