Брінк про атаку на Харків: Ось чому нам потрібно підтримувати Україну; зупинити такі жахливі злочини

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову, який зазнає постійних атак російських окупаційних військ, наголосивши на необхідності подальшої підтримки України, щоб "зупинити такі жахливі злочини".

"Наші серця співчувають Харкову, місту, яке сильно постраждало від атак Росії. За вихідні загинули 7 людей, зокрема одна сім'я з трьома дітьми. Ось чому нам потрібно підтримувати Україну - зупинити такі жахливі злочини", - написала Брінк у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося раніше, у ніч на суботу внаслідок атаки дронів, що спровокувала масштабну пожежу в Немишлянському районі Харкова, загинуло 7 осіб (зокрема, троє дітей), постраждало 3 людини. 57 осіб залишилися без житла.