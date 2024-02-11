Події

15:56 11.02.2024

Затримано 8 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою - Держприкордонслужба

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Вісьмох громадян України затримано під час спроби незаконно перетнути кордон із Молдовою, повідомляють у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України в неділю.

"Скориставшись послугами інтернет-месенджера, вісім українців планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону. Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тис. гривень із кожного. Зупинили порушників за кілометр від кордону. На осіб складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #держприкордонслужба #ухилянти

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