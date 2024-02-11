У Харківській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, постраждали 12 осіб - поліція

Усі 11 пасажирів мікроавтобуса Volkswagen LT 35 і водій постраждали внаслідок зіткнення з вантажівкою DAF зі спеціальним причепом під керуванням 33-річного водія на автодорозі Чугуїв-Мілове в селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"Попередньо встановлено, що водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з DAF. Унаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості дістали 33-річний водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів, серед яких дві неповнолітні дівчини. Усіх постраждалих госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування.