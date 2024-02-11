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13:55 11.02.2024

Макрон відклав заплановану на 13-14 лютого поїздку в Україну з міркувань безпеки - ЗМІ

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Макрон відклав заплановану на 13-14 лютого поїздку в Україну з міркувань безпеки - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон не приїде в Україну 13 і 14 лютого, як раніше планувалося, повідомляється на сайті французького ділового видання "Challenges" у неділю.

"Єлисейський палац виправдовує цю відстрочку, зокрема, проблемами безпеки. Це викликає безліч запитань як із боку французьких держслужбовців і керівників, так і з боку українських дипломатів", - пише видання.

Також скасувала поїздку ділова рада "Франція-Україна" компанії Medef International, яка організувала "виняткову місію" до Києва.

"Усе було добре підготовлено. Перш ніж вирушити до Києва, Еммануель Макрон мав відвідати Одесу - символічний візит до цього міста, частково побудованого французами. І важливий економічний компонент, пов'язаний із відновленням країни, був у програмі з оголошенням про створення фонду в EUR200 млн, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проєктів, які здійснюють французькі малі та середні підприємства. Глава французької держави також мав офіційно оформити прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатора французької допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Зокрема, йшлося про дрони, артилерійські системи і снаряди, засоби РЕБ і системи ППО. Крім того, сторони обговорили підготовку двостороннього документа щодо гарантій безпеки в рамках Вільнюської декларації G7.

 

Теги: #візит #макрон

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