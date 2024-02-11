Події

11:01 11.02.2024

Унаслідок атаки ворожих дронів у Миколаєві постраждала одна людина, загалом в області знищили 18 БПЛА - голова ОВА

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Російські окупаційні війська атакували в ніч на неділю Миколаїв дронами-камікадзе, внаслідок чого сталося загоряння на відкритій території інфраструктурного об'єкта, а також постраждала одна особа, загалом в області знищено 18 БПЛА, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

"Вночі силами і засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено вісімнадцять БПЛА типу "Shahed 131/136", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Миколаєві в ніч на 11 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА типу Shahed 131/136 сталося загоряння на відкритій території інфраструктурного об'єкта, яке було оперативно ліквідовано рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також зазначається, що пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Поранення дістала одна людина - стан середнього ступеня тяжкості. Наразі чоловіку надається вся необхідна медична допомога.

А в ️Миколаївському районі 10 лютого об 11:50 та 14:06 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також о 12:30, 19:30 суботи та вночі 11 лютого о 00:42 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Унаслідок цього в с. Дмитрівка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

 

Теги: #бпла #обстріли #миколаївська_область

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