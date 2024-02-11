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08:18 11.02.2024

У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

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У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"До уваги мешканців Шуменського мікрорайону Херсона! Унаслідок вечірніх ворожих обстрілів було пошкоджено лінії електропередачі і можливі перебої з водопостачанням", - ідеться в його телеграм-каналі вранці в неділю.

Мрочко зазначив, що наразі співробітники Херсонського водоканалу подають воду в мікрорайон через підключений генератор.

Водночас, за його словами, над ліквідацією пошкоджень на електромережах працюють фахівці АТ "Херсонобленерго".

 

 

 

Теги: #херсон #обстріли

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