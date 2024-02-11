У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"До уваги мешканців Шуменського мікрорайону Херсона! Унаслідок вечірніх ворожих обстрілів було пошкоджено лінії електропередачі і можливі перебої з водопостачанням", - ідеться в його телеграм-каналі вранці в неділю.

Мрочко зазначив, що наразі співробітники Херсонського водоканалу подають воду в мікрорайон через підключений генератор.

Водночас, за його словами, над ліквідацією пошкоджень на електромережах працюють фахівці АТ "Херсонобленерго".