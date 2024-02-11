Президент Угорщини подала у відставку

Президент Угорщини Каталін Новак оголосила про відставку з посади, повідомляють угорські ЗМІ.

"Я перепрошую тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з посади президента", - оголосила вона. у своєму відеозверненні.

Повідомляється, що Новак оголосила про свою відставку після того, як викликала величезний громадський резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі педофілії.

Нового президента обере угорський парламент. Він матиме на це 30 днів з моменту припинення повноважень президента.