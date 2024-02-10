ПриватБанк попередив про паузу в роботі Приват24 у ніч на неділю

ПриватБанк у ніч на неділю, 11 лютого, проводить регламентні роботи в Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

"Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку застосунок і вебверсія Приват24 будуть тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні фінустанови в суботу.

Згідно з ним, регламентні роботи в Приват24 здійснюються для безпечної та якісної роботи цифрових сервісів. Банк рекомендує провести плановані операції заздалегідь або відкласти їх на кілька годин.