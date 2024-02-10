Події

21:13 10.02.2024

ПриватБанк попередив про паузу в роботі Приват24 у ніч на неділю

1 хв читати
ПриватБанк попередив про паузу в роботі Приват24 у ніч на неділю

ПриватБанк у ніч на неділю, 11 лютого, проводить регламентні роботи в Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

"Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку застосунок і вебверсія Приват24 будуть тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні фінустанови в суботу.

Згідно з ним, регламентні роботи в Приват24 здійснюються для безпечної та якісної роботи цифрових сервісів. Банк рекомендує провести плановані операції заздалегідь або відкласти їх на кілька годин.

 

 

Теги: #приватбанк #робота #пауза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 25.01.2024
ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

16:46 24.01.2024
ПриватБанк у 2023 р. наростив чистий прибуток на 25%

ПриватБанк у 2023 р. наростив чистий прибуток на 25%

20:20 18.01.2024
Усі українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб ті активніше реагували на кожен випадок обходу Росією санкцій

Усі українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб ті активніше реагували на кожен випадок обходу Росією санкцій

13:54 11.01.2024
ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для збору донатів і накопичення коштів

ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для збору донатів і накопичення коштів

11:59 11.01.2024
Пауза на полі бою піде на користь Росії - Зеленський

Пауза на полі бою піде на користь Росії - Зеленський

00:14 09.01.2024
Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

16:18 28.12.2023
Перерви в засіданнях уряду України в новорічний період не буде, прем'єр працюватиме

Перерви в засіданнях уряду України в новорічний період не буде, прем'єр працюватиме

09:44 21.12.2023
ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

19:09 13.12.2023
Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

08:06 01.12.2023
Сили оборони знищили 18 із 25 БПЛА та одну ракету Х-59

Сили оборони знищили 18 із 25 БПЛА та одну ракету Х-59

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів

Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Унаслідок російської атаки по Харкову загинула прокурор Чугуївської окружної прокуратури та її родина

У Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки дронів

Зеленський провів важливі наради: Продовжуємо оновлення сил оборони та безпеки України

ОСТАННЄ

Без надійного захисту неба над Харковом відбуватимуться трагедії та втрати

Сирський про новопризначених заступників головкома ЗСУ та начштабу: Усі вони досвідчені офіцери

Стало відомо про загиблу в Херсонській області в результаті російського обстрілу

Єрмак обговорив із керівництвом прикордонної служби подальше оснащення бригади "Сталевий кордон"

На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення

У Херсонській області госпіталізували у важкому стані 43-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл

Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон - опитування

Українські ракетні війська завдали три удари по районах зосередження противника

Правоохоронці встановили, що в Харкові сталася детонація трьох ворожих БПЛА

Росіяни за добу завдали три ракетних і 43 авіаційних удари по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА