На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення

У Хустському районі Закарпатської області між селами Гребля та Вільхівка внаслідок значних опадів підтопило автодорогу державного значення Н-09 Мукачево - Рогатин - Львів, повідомила Національна поліція України в телеграм-каналі в суботу.

За їхньою інформацією, на цьому відрізку шлях наразі перекритий. На місці працюють екіпажі поліції.

"Об'їзд здійснюється за двома маршрутами: Іршава - Дубрівка - Білки - Великий Раковець - Вільхівка; Заріччя - Онок - Виноградів - Велика Копаня", - наголошується в повідомленні.