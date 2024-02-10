Події

20:28 10.02.2024

На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення

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У Хустському районі Закарпатської області між селами Гребля та Вільхівка внаслідок значних опадів підтопило автодорогу державного значення Н-09 Мукачево - Рогатин - Львів, повідомила Національна поліція України в телеграм-каналі в суботу.

За їхньою інформацією, на цьому відрізку шлях наразі перекритий. На місці працюють екіпажі поліції.

"Об'їзд здійснюється за двома маршрутами: Іршава - Дубрівка - Білки - Великий Раковець - Вільхівка; Заріччя - Онок - Виноградів - Велика Копаня", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #дорога #закарпаття #підтоплення

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