Події

20:25 10.02.2024

У Херсонській області госпіталізували у важкому стані 43-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл

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У Херсонській області госпіталізували у важкому стані 43-річного жителя с. Токарівка, який потрапив під ворожий обстріл, повідомила пресслужба ОВА.

"До лікарні у важкому стані доставили 43-річного чоловіка. Під ворожий обстріл потрапив житель села Токарівка", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у потерпілого зафіксували мінно-вибухову травму і проникаюче поранення черевної порожнини. Йому надають необхідну допомогу.

 

 

 

Теги: #обстріл #постраждалий #херсонська_область

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