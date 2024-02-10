Події

15:34 10.02.2024

ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

2 хв читати
ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

Співробітники Державного бюро розслідувань вилучили партію із 335 ящиків контрабандних цигарок на 12 млн гривень, які намагалися вивезти до ЄС у бензовозах.

"Працівники ДБР у тісній співпраці з Держприкордонслужбою та керівництвом Держмитслужби проводять комплексну операцію з викриття контрабанди сигарет до ЄС. Спільними зусиллями було викрито нелегальну схему контрабанди цигарок з України до Румунії, яка діяла з липня 2023 року. Зловмисники перевозили до ЄС великі партії тютюнових виробів без акцизних марок", - ідеться в повідомленні ДБР у суботу.

Зазначається, що постачальником цигарок було одне зі столичних підприємств.

"Контрабанду ділки ховали в цистернах для пального. Навантажені тютюном фури проходили пункт митного контролю як порожні, а поверталися в Україну з пальним", - зазначають у ДБР.

7 лютого співробітники ДБР затримали одну з вантажівок, яка в цистерні перевозила 130 ящиків сигарет, загальна вартість яких перевищувала 4 млн 550 тис. грн.

У суботу, 10 лютого, правоохоронці виявили ще одну подібну вантажівку, в якій намагалися нелегально вивезти з України цигарки на 12 млн гривень.

"Зловмисники сподівалися, що перше затримання контрабандного вантажу приспить пильність правоохоронців і спробували провезти партію, втричі більшу за попередню", - наголошується в повідомленні.

Загалом було виявлено близько 335 ящиків із підакцизним товаром, приблизна вартість якого може становити 12 млн грн.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру водієві вантажівки за фактом контрабанди підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

"Причетність працівників митниці до зазначеної злочинної оборудки наразі не знайшла свого підтвердження. Надалі досудове розслідування у кримінальному провадженні проводитиме Бюро економічної безпеки", - зазначають у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Теги: #контрабанда #сигарети #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 30.01.2024
Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про розширення числа співробітників ДБР, яким можна застосовувати вогнепальну зброю під час війни

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про розширення числа співробітників ДБР, яким можна застосовувати вогнепальну зброю під час війни

11:57 30.01.2024
Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

11:31 29.01.2024
ДБР повідомило про підозру двом колишнім командирам "Беркута", які намагалися знищити докази вбивств учасників Революції гідності

ДБР повідомило про підозру двом колишнім командирам "Беркута", які намагалися знищити докази вбивств учасників Революції гідності

15:23 23.01.2024
Підозрюваний Роман Гринкевич був інкогніто в Києві, з Одеси хотів виїхати в Молдову - ДБР

Підозрюваний Роман Гринкевич був інкогніто в Києві, з Одеси хотів виїхати в Молдову - ДБР

14:10 22.01.2024
Житель Львівщини намагався контрабандою ввезти в Україну 3,5 тонни кави - митниця

Житель Львівщини намагався контрабандою ввезти в Україну 3,5 тонни кави - митниця

11:29 22.01.2024
ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

11:25 22.01.2024
Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

08:54 22.01.2024
У Донецькій області затримано військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві чотирьох людей

У Донецькій області затримано військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві чотирьох людей

08:39 19.01.2024
ДБР затримало на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС

ДБР затримало на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС

12:52 17.01.2024
ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

ОСТАННЄ

Росіяни здійснили 4 невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

РФ скинули 4 КАБ на територію Шосткинського району Сумської області: пошкоджено житлові будинки, пожежну частину та підприємство

Унаслідок нічної атаки дронів без житла залишилися 57 харків'ян

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Військові частини зможуть вести облік військового майна тільки в електронній формі - Міноборони

В Україну вдалося повернути з окупації ще одну дитину - Мінреінтеграції

В Україні найближчими днями очікується плюсова температура повітря

Український удар по Бельбеку 31 січня може призвести до зниження здатності РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні - британська розвідка

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА