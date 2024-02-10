ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

Співробітники Державного бюро розслідувань вилучили партію із 335 ящиків контрабандних цигарок на 12 млн гривень, які намагалися вивезти до ЄС у бензовозах.

"Працівники ДБР у тісній співпраці з Держприкордонслужбою та керівництвом Держмитслужби проводять комплексну операцію з викриття контрабанди сигарет до ЄС. Спільними зусиллями було викрито нелегальну схему контрабанди цигарок з України до Румунії, яка діяла з липня 2023 року. Зловмисники перевозили до ЄС великі партії тютюнових виробів без акцизних марок", - ідеться в повідомленні ДБР у суботу.

Зазначається, що постачальником цигарок було одне зі столичних підприємств.

"Контрабанду ділки ховали в цистернах для пального. Навантажені тютюном фури проходили пункт митного контролю як порожні, а поверталися в Україну з пальним", - зазначають у ДБР.

7 лютого співробітники ДБР затримали одну з вантажівок, яка в цистерні перевозила 130 ящиків сигарет, загальна вартість яких перевищувала 4 млн 550 тис. грн.

У суботу, 10 лютого, правоохоронці виявили ще одну подібну вантажівку, в якій намагалися нелегально вивезти з України цигарки на 12 млн гривень.

"Зловмисники сподівалися, що перше затримання контрабандного вантажу приспить пильність правоохоронців і спробували провезти партію, втричі більшу за попередню", - наголошується в повідомленні.

Загалом було виявлено близько 335 ящиків із підакцизним товаром, приблизна вартість якого може становити 12 млн грн.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру водієві вантажівки за фактом контрабанди підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

"Причетність працівників митниці до зазначеної злочинної оборудки наразі не знайшла свого підтвердження. Надалі досудове розслідування у кримінальному провадженні проводитиме Бюро економічної безпеки", - зазначають у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.