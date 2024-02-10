Події

12:26 10.02.2024

Без напруги через обстріли залишилися шахти в Донецькій області та ВЕС на Миколаївщині - Міненерго

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У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено шахти, у Миколаївській - три ВЕС, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його оновленні в телеграм-каналі, на момент відключення шахти, що сталося внаслідок відключення лінії 110 кВ через бойові дії, під землею залишалося 20 працівників, за кілька годин усіх вивели на поверхню.

Станом на ранок без електропостачання залишався Торецьк і вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній. Загалом в області без світла - 59 тис. споживачів у 75 населених пунктах.

У Миколаївській області до знеструмлення ВЕС призвело відключення внаслідок бойових дій повітряної лінії 150 кВ. Водночас без світла залишилися побутові споживачі в м. Миколаєві та м. Очаків. Загалом без електрики було 25 тис. побутових і 815 юридичних споживачів у 51 населеному пункті. Уночі всіх споживачів заживили. Але до ранку без світла залишаються приблизно 3 тис. домогосподарств. Тривають роботи з відновлення.

Крім того, Міненерго зазначає, що внаслідок ударів "Шахедів" по Харкову в місті виникли пожежі. Для їх безпечного гасіння відключено 450 споживачів електроенергії та 22 споживачі газу. Загалом через бойові дії в області знеструмлено 16 тис. абонентів.

 

Теги: #обстріли #знеструмлення

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