Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

Кабінет міністрів звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України у зв'язку з його переходом на іншу роботу, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет міністрів України: звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у зв'язку з переходом на іншу роботу", - написав Мельничук у телеграм-каналі в суботу.

14 лютого 2023 року Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.