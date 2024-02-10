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12:09 10.02.2024

Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

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Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

Кабінет міністрів звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України у зв'язку з його переходом на іншу роботу, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет міністрів України: звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у зв'язку з переходом на іншу роботу", - написав Мельничук у телеграм-каналі в суботу.

14 лютого 2023 року Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

 

 

Теги: #павлюк #міноборони #звільнення

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