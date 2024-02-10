Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

У ніч на суботу російські окупанти тричі атакували Одеську область ударними БПЛА, унаслідок цього в регіоні постраждали 4 особи, одна з них перебуває у важкому стані, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Усі 9 "шахедів" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони. Однак уламками одного зі збитих БПЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення дістав один із працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано", - написав Кіпер у телеграм-каналі в суботу вранці.

Він повідомив, що другу і третю хвилю БПЛА росіяни направили по припортовій інфраструктурі Подунав'я, зі свого боку сили ППО знищили 12 дронів.

"Постраждали три людини, співробітники припортових підприємств. Чоловіки дістали численних осколкових поранень та мінно-вибухових травм. Усіх госпіталізовано. Один із постраждалих у важкому стані. Наші лікарі надають усю необхідну допомогу", - зазначив очільник ОВА.

Крім цього, противник завдав удару по цивільній інфраструктурі в Ізмаїлі, внаслідок чого пошкоджено технічні приміщення промислових і сервісних об'єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі. Також у кількох житлових будинках вибито вікна, побито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району через падіння уламків збитого БПЛА почалася пожежа приватного будинку та гаража.