Події

09:44 10.02.2024

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

1 хв читати
Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

У ніч на суботу російські окупанти тричі атакували Одеську область ударними БПЛА, унаслідок цього в регіоні постраждали 4 особи, одна з них перебуває у важкому стані, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Усі 9 "шахедів" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони. Однак уламками одного зі збитих БПЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення дістав один із працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано", - написав Кіпер у телеграм-каналі в суботу вранці.

Він повідомив, що другу і третю хвилю БПЛА росіяни направили по припортовій інфраструктурі Подунав'я, зі свого боку сили ППО знищили 12 дронів.

"Постраждали три людини, співробітники припортових підприємств. Чоловіки дістали численних осколкових поранень та мінно-вибухових травм. Усіх госпіталізовано. Один із постраждалих у важкому стані. Наші лікарі надають усю необхідну допомогу", - зазначив очільник ОВА.

Крім цього, противник завдав удару по цивільній інфраструктурі в Ізмаїлі, внаслідок чого пошкоджено технічні приміщення промислових і сервісних об'єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі. Також у кількох житлових будинках вибито вікна, побито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району через падіння уламків збитого БПЛА почалася пожежа приватного будинку та гаража. 

Теги: #атака #одеська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 10.02.2024
У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

08:57 10.02.2024
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

08:06 10.02.2024
У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

07:06 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

07:01 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

01:17 10.02.2024
У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

23:30 09.02.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

20:48 09.02.2024
Суддю одного з райсудів Одеської області підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис. - САП

Суддю одного з райсудів Одеської області підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис. - САП

20:44 09.02.2024
На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

07:57 09.02.2024
Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗСУ: У ніч на суботу силами ППО знищено 18 ударних БПЛА з 26

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

ОСТАННЄ

За добу ворог здійснив 29 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей

Мерія готова надати житло харків'янам, які залишилися без домівки внаслідок ворожої атаки "шахедів"

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні носіїв Калібрів немає - ВМС ЗСУ

Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

Російські окупанти вночі обстрілювали Нікополь з артилерії

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 73 авіаудари

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по п'яти районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: У ніч на суботу силами ППО знищено 18 ударних БПЛА з 26

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА