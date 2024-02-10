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06:09 10.02.2024

Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

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Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

Українські сили провели успішний удар безпілотниками по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї, зазначають в американському Інституті вивчення війни.

Українське видання Суспільне, посилаючись на свої внутрішні джерела в Службі безпеки України (СБУ), повідомило, що 9 лютого безпілотники СБУ завдали удару по Ільському та Афипському нафтопереробним заводам у Краснодарському краї. Російське Міністерство оборони (МО) стверджувало, що Україна запустила два безпілотники по Краснодарському краю, але заявило, що російські ППО перехопили безпілотники, незважаючи на кадри, що показують пожежу на Ільському НПЗ після очевидного удару безпілотників, ідеться у зведенні ISW.

"Джерела в СБУ також повідомили, що 3 лютого СБУ завдала безпілотного удару по НПЗ "Лукойла" у Волгоградській області. Російське видання "Коммерсантъ" повідомило 6 лютого, що російські нафтопереробні заводи були змушені незначно скоротити обсяги виробництва через шкоду, заподіяну українськими безпілотниками, а розслідування "Коммерсанта" показало, що в січні 2024 року обсяги виробництва російських НПЗ скоротилися на 4% порівняно із січнем 2023 року та на 1,4% у січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року", - зазначають у звіті Інституту.

Аналітики ISW вважають, що хоча скорочення частки НПЗ не велике, примітно, що Україна може досягти таких асиметричних ефектів проти інфраструктури, що підтримує російські військові зусилля, використовуючи кілька безпілотників для нанесення удару по таких цінних цілях.

Теги: #рф #україна #війна #бпла #isw

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