Затримки в наданні західної допомоги поглиблюють брак артилерії в Україні та можуть вплинути на її довгострокові військові дії

Затримки в наданні західної допомоги, схоже, посилюють брак артилерії в Україні та можуть вплинути на її довгострокові воєнні дії, зазначають в американському Інституті вивчення війни.

"За оцінками ISW, припинення західної допомоги Україні, найімовірніше, призведе до остаточного краху спроможності України захищатися і стримувати російські збройні сили і дасть змогу російським військам просунутися на захід України, ближче до кордонів країн-членів НАТО", - ідеться у зведенні за 9 лютого.

Так само у зведенні йдеться про те, що газета Financial Times (FT) повідомила 9 лютого, що Україна відчуває брак артилерії на тлі затримки американської допомоги та очікуваного невиконання Європою зобов'язань із постачання Україні мільйона артилерійських снарядів у березні 2024 р. Неназваний високопоставлений військовий чиновник США заявив FT, що затримка американської допомоги ризикує створити "повітряну бульбашку" або "діру в шлангу" західної допомоги Україні та залишити Україну без західної допомоги на невизначений період часу. Чиновник заявив, що Пентагон особливо занепокоєний здатністю України підтримувати свої системи ППО і постачання боєприпасів, а високопоставлений європейський дипломат попередив, що Україні буде важко навіть підтримувати свої нинішні позиції без західних матеріальних засобів.

Зазначається, що інший європейський чиновник висловив занепокоєння з приводу здатності Європи замінити той обсяг допомоги, який раніше надавали Україні США. Посол України в США Оксана Маркарова заявила агентству Bloomberg 8 лютого, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки, особливо ракет і перехоплювачів. Українські військові чиновники нещодавно попередили, що Україна унормовує засоби ППО і боєприпаси, намагаючись адаптуватися і реагувати на масштабні удари російських безпілотників і ракет, повідомляє ISW.