Події

05:29 10.02.2024

Затримки в наданні західної допомоги поглиблюють брак артилерії в Україні та можуть вплинути на її довгострокові військові дії

2 хв читати
Затримки в наданні західної допомоги поглиблюють брак артилерії в Україні та можуть вплинути на її довгострокові військові дії

Затримки в наданні західної допомоги, схоже, посилюють брак артилерії в Україні та можуть вплинути на її довгострокові воєнні дії, зазначають в американському Інституті вивчення війни.

"За оцінками ISW, припинення західної допомоги Україні, найімовірніше, призведе до остаточного краху спроможності України захищатися і стримувати російські збройні сили і дасть змогу російським військам просунутися на захід України, ближче до кордонів країн-членів НАТО", - ідеться у зведенні за 9 лютого.

Так само у зведенні йдеться про те, що газета Financial Times (FT) повідомила 9 лютого, що Україна відчуває брак артилерії на тлі затримки американської допомоги та очікуваного невиконання Європою зобов'язань із постачання Україні мільйона артилерійських снарядів у березні 2024 р. Неназваний високопоставлений військовий чиновник США заявив FT, що затримка американської допомоги ризикує створити "повітряну бульбашку" або "діру в шлангу" західної допомоги Україні та залишити Україну без західної допомоги на невизначений період часу. Чиновник заявив, що Пентагон особливо занепокоєний здатністю України підтримувати свої системи ППО і постачання боєприпасів, а високопоставлений європейський дипломат попередив, що Україні буде важко навіть підтримувати свої нинішні позиції без західних матеріальних засобів.

Зазначається, що інший європейський чиновник висловив занепокоєння з приводу здатності Європи замінити той обсяг допомоги, який раніше надавали Україні США. Посол України в США Оксана Маркарова заявила агентству Bloomberg 8 лютого, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки, особливо ракет і перехоплювачів. Українські військові чиновники нещодавно попередили, що Україна унормовує засоби ППО і боєприпаси, намагаючись адаптуватися і реагувати на масштабні удари російських безпілотників і ракет, повідомляє ISW.

Теги: #україна #допомога #ситуацiя #воєнна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:13 10.02.2024
Італія виділить 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі

Італія виділить 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі

03:22 10.02.2024
Унаслідок пожежі на АЗС у Харкові одна людина загинула, двох госпіталізовано

Унаслідок пожежі на АЗС у Харкові одна людина загинула, двох госпіталізовано

02:22 10.02.2024
У Харкові внаслідок пожежі загинула людина

У Харкові внаслідок пожежі загинула людина

01:57 10.02.2024
Унаслідок пожежі в Харкові постраждала одна людина, знищено приблизно 15 приватних будинків

Унаслідок пожежі в Харкові постраждала одна людина, знищено приблизно 15 приватних будинків

01:17 10.02.2024
У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

00:39 10.02.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

23:30 09.02.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

23:19 09.02.2024
Окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харкова і Великого Бурлука

Окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харкова і Великого Бурлука

23:08 09.02.2024
Харків під атакою ворожих БПЛА

Харків під атакою ворожих БПЛА

23:04 09.02.2024
У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів пошкоджено лінію електропередач

У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів пошкоджено лінію електропередач

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові внаслідок пожежі загинула людина

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ХЕРСОНІ - ГОЛОВА МВА

Начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Баргилевича

Зеленський обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет

ОСТАННЄ

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ХЕРСОНІ - ГОЛОВА МВА

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - МОНІТОРИНГОВІ КАНАЛИ

Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

Начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Баргилевича

Зеленський обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет

Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада

Зеленський призначить заступників Сирського

У Сумській області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

Залужний про звання Героя України: З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА